Аварійна ситуація: у Харкові виявили цистерну, з якої витікала кислота

На залізничній станції «Основа» у Харкові 26 липня була виявлена цистерна, з якої витікала соляна кислота.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської ОДА, сигнал про аварійну ситуацію надійшов від працівників станції близько 19.00.

Цистерна із соляною кислотою близько 60 т перебувала у складі товарного потягу сполученням Запоріжжя – Суми-Хімпром, який стояв на формуванні. Цистерна мала тріщину довжиною близько 50 см.

За словами представника Головного управління, на місце події прибули аварійно-відновлювані бригади і пожежний потяг. На цистерну було накладено бандаж, зараз вона перебуває на станції «Безлюдівка» - на місці аварійного зливу небезпечних вантажів.

До Харкова були викликані представники компанії «Кремній-полімер», які зараз вирішують питання, пов’язані з аварійною ситуацією.