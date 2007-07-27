Кінах повідомив про зрушення у справі вступу України до СОТ

Під час засідання робочої групи щодо вступу України до Світової організації торгівлі, що пройшов 23-25 липня, була досягнута домовленість про те, що матеріали для остаточного прийняття звіту про вступ України до ВТО будуть підготовлені до жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії Мінекономіки повідомив міністр економіки Анатолій КІНАХ.

Результати засідання робочої групи А.КІНАХ назвав позитивними, зокрема, було офіційно підтверджено відповідність травневого пакета законопроектів (11 законів) вимогам СОТ.

А.КІНАХ також повідомив, що на засіданні групи було офіційно оголошено про те, що Україна практично закінчила переговори з приводу державної підтримки вітчизняного агропромислового комплексу.

«Була дуже серйозна дискусія, ми вийшли на оптимальні баланси, особливо в напрямку використання «зеленого ящика», - сказав він.

Також він повідомив, що була досягнута домовленість сконцентрувати зусилля для вступу України до СОТ цього року.

Довідка УНІАН. ”Зелений ящик» СОТ - це один з механізмів виділення коштів на розвиток аграрної інфраструктури. Розміри "зеленого ящика" ВТО щороку заявляються і доводяться, але не обмежуються. Його кошти спрямовані на підтримку сільськогосподарської науки, освіти, на витрати ветеринарії, захист рослин, будівництво в селах водопроводів, доріг, житла. У його рамках можна надавати податкові пільги, проводити державну закупівлю і продаж сільгосптоварів за ринковими цінами.

Крім того, існує т.з. "янтарний ящик" ВТО - обмеження держпідтримки сільському господарству. Йдеться про заходи, які впливають на виробництво і торгівлю.

Україна сподівається, що після розгляду звіту робочої групи будуть вирішені останні питання щодо вступу до СОТ.