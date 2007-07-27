Кузьмук каже, що його неправильно зрозуміли

Питання про звільнення міністра транспорту та зв’язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА поки не стоїть. Про це сьогодні під час позачергової сесії Львівської обласної ради заявив віце-прем’єр-міністр та голова урядової комісії з розслідування причин аварії «фосфорного» потягу під Ожидовим Олександр КУЗЬМУК, додавши: “Рекомендації щодо цього ми можемо давати лише після проведення розслідування причин аварії під Ожидовим».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.КУЗЬМУКА, гендиректор «Укрзалізниці» «постійно прилітав на місце аварії, але надовго там не залишався, оскільки вирішував питання щодо подальшого транзиту потягу».

О.КУЗЬМУК не зміг відповісти на запитання, де б могла трапитися аварія, якщо б потяг не запізнювався на годину-півтори, пославшись на те, що поки немає остаточних результатів розслідування і не з’ясовано причини аварії.

Віце-прем’єр також наголосив, що він не називав ожидівські події «другим Чорнобилем». «Це не я помилився, це помилився один місцевий кореспондент, який був присутній у першу після аварії ніч на нараді в Буську. Йшлося лише про те, що ми маємо діяти по чорнобильському алгоритму щодо ліквідації наслідків аварії. Звичайно, порівнювати їх з Чорнобилем не можна», - підкреслив О.КУЗЬМУК.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА у коментарі з приводу аварії вантажного потяга у Львівській області, що перевозив жовтий фосфор, заявив, що вважає, що Кабінет міністрів має звільнити Миколу РУДЬКОВСЬКОГО з посади міністра транспорту та зв’язку України.