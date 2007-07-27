Шуфрич побачив у фосфорній аварії символізм

Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ задоволений, що в ситуації с ліквідацією наслідків “фосфорної аварії” “були відкинуті будь-які політичні моменти”. Про це він заявив сьогодні під час позачергової сесії Львівської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Н.ШУФРИЧА, «фосфорний» спецпотяг зараз їде Східною Україною». «Тут є певний символізм: аварію, що сталася на Західній Україні, остаточно буде ліквідовано на східних ділянках українського кордону», - зазначив міністр.

Н.ШУФРИЧ також подякував спецзагонам із Закарпаття, Калуша, Дніпродзержинська та Миколаєва, котрі допомагали ліквідовувати аварію під Ожидовим. «Аварія повністю ліквідована. І добре, що в цій ситуації були відкинуті будь-які політичні моменти», - наголосив міністр.