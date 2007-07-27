Погода на вихідні

Завтра в Україні буде мінлива хмарність без опадів. Лише в західних, а вдень і у північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 14-19° на узбережжі морів до 22°; вдень у західних та північних областях 24-29°, на решті території 30-35°. На Закарпатті температура вночі 14-19°, вдень 24-29° (у горах вночі 6-11°, вдень 17-22°).

Як повідомляє Український Гідрометцентр, 29 липня також очікується мінлива хмарність. У західних, північних та місцями в центральних областях короткочасні грозові дощі, місцями шквали 15-20 м/с; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у центральних областях 27-32°. На решті території без опадів; температура вночі 17-22°, вдень 31-36°. Вітер північно-західний 5-10 м/с. На Закарпатті короткочасні дощі; температура вночі 13-18°, вдень 23-28° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

30 липня передбачається мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях. На решті території без опадів. Температура істотно не зміниться. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. На Закарпатті вночі переважно без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 23-28° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

31 липня у центральних областях, вночі в північних та місцями у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура у південній частині та східних областях вночі 16-22°, вдень 30-36°, на решті території вночі 11-17°, вдень 20-26° (у більшості центральних областей 27-33°). На Закарпатті без істотних опадів; температура вночі 11-16°, вдень 21-26° (в горах вночі 8-13°, вдень 13-18°).

1 серпня вдень короткочасні дощі, грози очікуються також місцями у східній частині країни. Температура у південній частині та східних областях вночі 16-22°, вдень 27-32°, на крайньому сході до 35°; на решті території вночі 11-17°, вдень 20-26°. На Закарпатті погода не зміниться.

28 липня у Києві та області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 24-29°.

29 липня короткочасні грозові дощі, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. Вітер північно-західний.

30 липня мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

31 липня передбачається короткочасний дощ, гроза (вдень місцями). Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

1 серпня без істотних опадів. Температура істотно не зміниться.