Як вбили Кушнарьова?

Потерпіла сторона у справі про смерть Євгена КУШНАРЬОВА не згодна з формулюванням слідства про "необережне вбивство".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції адвокат потерпілих у справі про вбивство Є.КУШНАРЬОВА В`ячеслав СТОВБА.

За його словами, необхідно кваліфікувати цю справу як "убивство з непрямим наміром". При цьому, адвокат не озвучив, чим буде відрізнятися міра покарання обвинувачуваного, якщо формулювання справи буде змінене.

В.СТОВБА також повідомив, що на адресу Генеральної прокуратури, прокуратури Харківської області й начальника слідчої групи направив клопотання, у якому попросив розглянути питання довіри прокуророві Харківської області Василю СИНЧУКУ (щодо розслідування в справі обвинувачуваного Дмитра ЗАВАЛЬНОГО). Крім того, адвокат звернувся із проханням невідкладно завершити моніторинг місця вбивства, при якому, можливо, будуть встановлені інші учасники тих подій. В.СТОВБА зазначив, що його клопотання задоволене.

Він також повідомив, що наприкінці червня їздив у с. Червоний Шахтар Ізюмського району, де довідався, що деякі жителі села чули постріли в інший час, ніж вказано у версії слідства. "Потім, як мені стало відомо, по моїх слідах пройшлися інші люди, які розпитували, яка інформація цікавила мене", - зазначив В.СТОВБА. При цьому він підкреслив, що жодного тиску на нього й на людей, яких він опитав, ніхто не здійснював.

За словами адвоката, йому також стало відомо, що відстань між Д.ЗАВАЛЬНИМ і Є.КУШНАРЬОВИМ під час вбивства була "непорівняна" із забійною силою карабіна, що становить близько 3 км. Крім того, стаж полювання в Д.ЗАВАЛЬНОГО 25 років, і тому, на думку В.СТОВБИ, він повинен був адекватно оцінювати ситуацію.

Довідка УНІАН. 16 січня 2007 р. народний депутат Є.Кушнарьов був доставлений в Ізюмську міську лікарню з вогнепальним пораненням черевної порожнини. 17 січня після ряду операцій він помер. За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності». Згідно з офіційною інформацією прокурора області В.СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливської рушниці, який скоїв помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.