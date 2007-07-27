Соратник Тимошенко потрапив у реанімацію з ножовими пораненнями

У Сімферополі скоєно напад на заступника начальника кримського штабу Блоку Юлії Тимошенко з організаційної роботи Олександра ЮР’ЄВА. Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер кримського БЮТ, народний депутат України V скликання Андрій СЕНЧЕНКО.

За його словами, «розбійний напад» на кримського бютівця було скоєно в світлий час доби (близько 20-ї вечора на порозі власної квартири О.ЮР’ЄВА). Йому було завдано три ножові поранення.

«Було завдано ножове поранення справа ззаду», - розповів А.СЕНЧЕНКО, додавши, що, коли О.ЮР’ЄВ почав відбиватися, то дістав ще два ножові поранення в руки.

Лідер кримського БЮТу заявив, що поранення, завдані О.ЮР’ЄВУ, «непрості». «Зачепили печінку, кишечник і т. д. Учора його закінчили оперувати в дві години ночі, операція тривала кілька годин», - повідомив А.СЕНЧЕНКО.

На запитання, як він розцінює напад на свого соратника, лідер кримського БЮТу розповів, що за два дні до цього О.ЮР’ЄВА запрошували «представники «регіоналів» на, як вони кажуть, «стрілку». Суть розмови, за словами А.СЕНЧЕНКА, зводилася до того, що не варто було б О.ЮР’ЄВУ працювати в кримському штабі БЮТ, а краще було б підшукати іншу роботу.

У коментарі кореспонденту УНІАН начальник ЦГЗ кримської міліції Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ повідомив, що поки що тільки розпочато розслідування, причому є мало даних. «Погано те, що повідомили не відразу про те, що сталося», - сказав начальник ЦГЗ кримського Главку МВС. За його даними, інформація надійшла в міліцію від «швидкої допомоги» через дві години після події.

О.ДОМБРОВСЬКИЙ також зазначив, що «є підстави припускати, що він (потерпілий – УНІАН) має більше в своєму розпорядженні інформації» про його нападника. «Характер події свідчить що напад не був несподіваним», - зазначив начальник ЦГЗ кримського Главку МВС. «Вони (нападник і потерпілий – УНІАН) разом стояли, курили, розмовляли», - зазначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він також повідомив, що потерпілому було нанесено два ножові поранення в руку і одне в «ділянку живота».