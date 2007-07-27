Кузьмук вивчив фосфор краще, ніж свою дружину

У Львові відбулася позачергова сесія обласної ради, на якій слухали лише одне питання порядку денного – ситуацію навколо аварії вантажного потягу з жовтим фосфором під Ожидовим.

Депутати довго з’ясовували, якого ж кольору був фосфор: білий, жовтий чи червоний. Проявляючи всю необізнаність щодо хімічної речовини, депутати намагалися «загрузити» віце-прем’єр-міністра Олександра Кузьмука тим, що фосфор був не жовтим, а білим.

Водночас на такі запитання Олександр Кузьмук не знайшов кращої відповіді, ніж: «Це був жовтий фосфор. І я вивчив його краще, ніж свою дружину за 34 роки», повідомляє Львівський портал.

На сьогоднішній позачерговій сесії обласної ради були присутні віце-прем’єр-міністр України Олександр Кузьмук та міністр МНС Нестор Шуфрич.