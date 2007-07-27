Прокуратура Києва накрила одного з керівників представництва ”Nokia”

Прокуратурою міста Києва 24 липня 2007 року порушено кримінальну справу щодо одного з керівників представництва компанії "Нокіа Тієтоліікенне Ой".

Справу порушено за фактом ухилення від сплати податку на прибуток, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України понад 16 млн. грн.(ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України). Останні події

Проведення досудового слідства доручено слідчому відділу податкової міліції міста Києва, повідомляє прес-служба прокуратури.

Стаття 212 ч. 3 КК України передбачає умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи організації, незалежно від форм власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Українська правда