УНП коментує намір відновити пам’ятник Сталіну на Харківщині

Українська народна партія розцінює намір проросійських сил Харківщини відновити пам’ятник Сталіну як втрату реальності від українофобії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП.

«Проросійські організації України втрачають почуття реальності від тотальної українофобії”, - заявив представник «Правиці», голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ, прокоментуючи заяву чільника харківського відділення «Російського блоку» Геннадія МАКАРОВА, що Йосипу Сталіну, який мовляв, об’єднав українські землі, необхідно відновити пам’ятник в Коломаці, знесений у 1956 році місцевими жителями.

За словами В.ТРЕТЕЦЬКОГО, «відновлення пам’ятника Сталіну, яке ініціює харківська філія «Російського блоку», - межує з втратою почуття реальності”. Він також висловив здивування, як „в один день представники „Російського блоку на Харківщині примудрилися з хрестами закликати віруючих не святкувати 320-ліття обрання гетьманом Івана Мазепи, оскільки, мовляв, він підданий анафемі московською церквою, а вже наступного дня - ініціювати встановлення в Коломаці пам’ятника Йосипу Сталіну, який закатував тисячі священиків»”.

За словами представника УНП, „той факт, що представники проросійських сил на одні акції беруть хрести та ікони, а не інші - портрети Сталіна - свідчить про втрату будь-яких ідеологічних орієнтирів”. В боротьбі з незалежністю України «проімперські сили не цураються навіть заходів, які несумісні одне з одним, хоч в душі не вірять не в Бога, ні в Сталіна, а тільки в рублі від закордонних спонсорів» - підсумував В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.