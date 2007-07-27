Мер Ялти Сергій Брайко презентує в Києві Всеукраїнський фестиваль феєрверків

1 серпня об 11.00 в конференц-залі Будинку Культури «Україна» (вул.Велика Васильківська, 103) відбудеться прес-конференція на тему: «Проведення Всеукраїнського фестивалю феєрверків-2007 в Ялті».

Дата проведення фестивалю – 12-14 серпня. Учасники: мер м.Ялта Сергій Брайко, міністр курортів і туризму АР Крим Володимир Савельєв, фронтмен гурту «Скрябін» Кузьма, генеральний директор «Event Academia» Дмитро Криворучко, директор піротехнічної компанії «Golden Fire» Ярослав Карпухін. Учасники прес-конференції продемонструють відеозапис із зображенням унікального шоу - панорамного феєрверку, яке вперше буде представлено в Україні, поділяться секретами піротехніків різних країн світу, а також дадуть відповідь на всі запитання, пов’язані з організацією та програмою шоу в Ялті. Потрібна акредитація. Телефон: 496-20-74, 8(067) 234-02-91, Валентин.