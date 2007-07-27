Польський банк докупив акцій українського ”Кредобанку” майже до 100%

Польський банк PKO BP придбав у Європейського банку реконструкції і розвитку 28,25% акцій українського ВАТ “Кредобанк” за 17,348 млн. євро. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Варшавської фондової біржі.

За інформацією українського банку, угода була завершена 26 липня 2007 року.

Внаслідок купівлі у ЄБРР 6,194 млрд. акцій “Кредобанку” частка PKO BP SA у статутному капіталі українського банку становить 98,1815%, або 21,532 млрд. акцій.

Як повідомлялося, ЄБРР заявив про наміри продати свій пакет «Кредобанка» в квітні поточного року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кредобанк» (раніше АТ «Кредит Банк (Україна)») створене в 1990 році.

За даними АУБ, на 1 квітня активи банку становили 3 млрд. 571,89 млн. грн., зобов`язання - 3 млрд. 311,68 млн. грн., кредитно-інвестиційний портфель - 2 млрд. 914,39 млн. грн., капітал - 369,909 млн. грн.

Фінрезультат банку за підсумками першого кварталу 2007 року становив 3,705 млн. грн.