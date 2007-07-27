Відбулась презентація Ан-148 для керівників низки російських авіакомпаній

26 липня на АНТК ім. О.К.Антонова відбулася презентація регіонального пасажирського літака нового покоління Ан-148 для керівників низки авіакомпаній Росії.

Захід було організовано за участю російської лізингової компанії «Ильюшин финанс Ко», яка виступає постійним партнером із просування Ан-148 на російські та світові ринки, повідомили УНІАН у прес-службі АНТК ім. О.К.Антонова.

Програму презентації відкрив генеральний конструктор АНТК Дмитро КІВА, який розповів представникам авіакомпаній «Полет», «ЮТэйр», «Россия», «Газпромавиа» про хід програми Ан-148 і планах щодо подальшого розвитку цього проекту.

Також гості відвідали льотно-випробувальну базу АНТК у Гостомелі, де піднялися на борт Ан-148 і детально ознайомилися з його конструкцією, бортовим устаткуванням, характеристиками експлуатаційної технологічності й технологією аеродромного обслуговування.

У Центрі підготовки льотного складу АНТК обговорювалися питання організації навчання льотного й наземного персоналу авіакомпаній експлуатації Ан-148. Зокрема, було досягнуто домовленість, що навчання перших екіпажів почнеться вже в січні 2008 р. Після цього провідні фахівці «Антонов» відповіли на численні запитання експлуатантів авіатехніки.

Довідка УНІАН. Потреба в літаках типу Ан-148 в Росії до 2020 року становить 200–250 штук. «План виробництва цивільних літаків Об`єднаної Авіабудівної Корпорації на 2008-2012 рр.», затверджений рішенням уряду РФ від 28 березня 2007 р., передбачає продаж 96 літаків Ан-148 воронізького складання. При цьому доходи українських підприємств становитимуть близько 1 млрд. дол., надходження в державний і місцеві бюджети України у вигляді податків і зборів становитимуть понад 293 млн. дол., а на українських підприємствах буде створено близько 11 000 нових робочих місць.