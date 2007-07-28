Відкриття пам`ятника Раїсі Кириченко буде відкладено на невизначений термін

Відкриття в Полтаві пам`ятника співачці, народній артистці України Раїсі Кириченко, яке планувалося на 14 жовтня, буде відкладено на невизначений термін. Про це журналістам повідомив керівник громадського комітету з увічнення пам`яті Р.Кириченко, директор ОГТРК «Лтава» Микола ЛЯПОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами керівник громадського комітету, «все впирається в бюрократію. Була б політична воля - все було б». «Але головне, - зазначив він, - гроші. Зараз зібрано 65 тис. грн. - одна третина від потрібної суми».

Тепер відкриття пам`ятника буде відкладено на невизначений термін, - сказав М.ЛЯПОНЕНКО.

Як повідомлялося, в жовтні 2006 року в селі Землянки Полтавської області було відкрито музей-світлицю Р.Кириченко. Крім того, 15-16 жовтня в Полтаві відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс “Пісенні крила Чураївни”, присвячений пам`яті народної артистки України.

Р.Кириченко народилася в 1943 році в с. Корещина (Глобінський район, Полтавська область). З 1962 року вона співала в ансамблі ”Веселка” Полтавської філармонії. З 1968 року ввійшла до складу Черкаського народного хору. В 1979 році їй було присвоєне звання народної артистки України. Співачка була нагороджена Орденом княгині Ольги I ступеня і удостоєна звання Героя України. Померла Р.Кириченко 9 лютого 2005 р.