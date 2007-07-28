Daewoo зіштовхнувся з мопедом і бетонним стовпом: двоє загиблих

У м. Костянтинівка Донецької області водій автомобіля "Daewoo" не впорався з керуванням, скоїв зіткнення з мопедом "Карпати" та врізався в залізобетонну опору електромережі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 осіб, з яких двоє померли у Костянтинівській міській лікарні.

Всього за добу на території країни зареєстровано 169 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 15 осіб та 213 - травмовано.