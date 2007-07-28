У лобовому зіткненні двох ”жигулів” загинули водії та пасажирка

Сьогодні вранці у Миколаївській області водій автомобіля "ВАЗ-2107", рухаючись в напрямку с. Первомайське, при обгоні транспортного засобу не впевнився в безпеці свого маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "ВАЗ-21093", що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водії та пасажирка автомобіля "ВАЗ-2107" загинули від отриманих тілесних ушкоджень, а три пасажири автомобіля "ВАЗ-2107" та три пасажири автомобіля "ВАЗ 21093" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.