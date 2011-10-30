У Житомирі міліція затримала чоловіка, який зривав з перехожих прикраси

Цими днями у Житомирі міліція затримала грабіжника, який зривав з перехожих на вулицях ювелірні прикраси та здавав їх у ломбард.

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомила працівник прес-служби Богунського райвідділу міліції Управління МВС України в Житомирській області Світлана ЧЕМЕРИС.

За її словами, нещодавно до цього райвідділу звернулась 34-річна житомирянка, яка повідомила, що її пограбували.

"Жінка розповіла, що під час обідньої перерви знаходилась у справах у центрі Житомира. Несподівано на вулиці до неї підбіг молодий чоловік. Жінка не встигла і отямитися, як незнайомець зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком та втік. Потерпілій при цьому було завдано матеріального збитку на суму близько 7,5 тис. грн.", - сказала С.ЧЕМЕРИС.

Вона повідомила, що в результаті пошукових заходів працівники карного розшуку згаданого райвідділу знайшли та затримали підозрюваного. Ним виявився 25-річний, раніше судимий за подібні злочини житомирянин, який у такий спосіб намагався заробити собі на життя. За словами затриманого, награбоване він здавав у ломбард, а гроші витрачав на власні потреби. У подальшому слідством було встановлено причетність чоловіка до ще семи подібних злочинів.

Начальник сектору карного розшуку Богунського РВ УМВС України в Житомирській області Роман КОВАЛЬЧУК повідомив УНІАН, що проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 «Грабіж, вчинений повторно» Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

У справі вже завершено розслідування, її передано до Богунського районного суду Житомира.