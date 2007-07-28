Затримано чоловіка, який розчленував свого батька

Співробітники міліції затримали 36-річного жителя Вінниці, який розчленував власного батька.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні центру громадських зв`язків УМВС у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, 16 липня в лісосмузі біля приміського села Агрономічне міліція виявила розчленований труп невідомого чоловіка без голови й правої ноги. Наступного дня правоохоронці виявили голову й ногу потерпілого, закопані в землю в целофанових пакетах.

Міліція встановила особистість загиблого, який вважався зниклим безвісти. За підозрою у вбивстві було затримано сина загиблого.

Міліція встановила, що ввечері 31 травня підозрюваний посварився з батьком і зіштовхнув його з ґанку. 58-річний чоловік упав і вдарився потилицею об арматурний стояк, у результаті чого помер на місці.

Син, вирішивши приховати смерть батька, заніс його труп у будинок, розрубав сокирою на частини. Наступного дня він вивіз розчленоване тіло на мотоциклі в лісопосадку, де й закопав.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу.