У Мельниченка крововилив у мозок

Вчора було госпіталізовано з діагнозом крововилив у мозок колишнього майора Управління Держохорони, охоронця екс-президента Леоніда КУЧМИ Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Міністерства охорони здоров’я України.

За інформацією співрозмовника агентства, М.МЕЛЬНИЧЕНКО перебуває у Жовтневій лікарні Києва.

Водночас, адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ не має інформації про стан здоров’я та місце перебування свого підзахисного. При цьому в розмові з кореспондентом УНІАН він зазначив, що мобільний телефон М.МЕЛЬНИЧЕНКА відключений.