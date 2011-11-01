Королевська пропонує банкам питати у клієнтів, де був прадідусь у 1917 році

Народний депутат України (фракція БЮТ – «Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики Наталія КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала проект постанови «Про деякі заходи із запобігання збору зайвої інформації суб`єктами первинного фінансового моніторингу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Згідно з проектом, Верховна Рада рекомендує Національному банку України привести норми Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ від 14.05.2003 № 189 (у редакції постанови правління НБУ від 31.01.2011 № 22), у відповідність із Законом України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Йдеться про перелік інформації, яка має надаватися суб`єктам первинного фінансового моніторингу їх клієнтами.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «сьогодні кожна людина, яка вирішила мати справу з банківською структурою, спочатку стає об`єктом пильної уваги, як така, що не заслуговує на довіру. Вимоги постанови НБУ №22 вивертають навиворіт сам принцип фінансового моніторингу і служать лише одній меті – побудові в Україні поліцейської держави. До того величезного переліку питань про таємницю клієнта банку залишилося тільки включити питання про те, де був його прадідусь в 1917 році. І ніхто не може гарантувати, що зібрана інформація не буде використана третіми особами на шкоду клієнтові. Адже механізмів захисту від цього просто не існує».

Голова Комітету Верховної Ради відзначила, що це розпорядження суперечить статті 32 Конституції України, що забороняє збір, зберігання, використання і розповсюдження інформації про особу без її згоди, крім випадків, передбачених законом.

«Наш проект постанови містить звернення до Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики впродовж місяця з моменту набуття нею чинності підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект відповідного закону України, що передбачає вичерпний перелік документів та інформації для первинного фінансового моніторингу. Прихід українця до банку не має перетворюватися на явку з повинною!», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі нагадують, що правлінням Національного банку України 31 січня 2011 року прийнято постанову №22 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі - постанова НБУ №22), якою зазначене Положення від 14.05.2003 №189 викладено в новій редакції. Постанова НБУ № 22 набула чинності 22 квітня 2011 року.

Останніми днями банки України активізували дії щодо виконання зазначеної постанови в частині збору інформації про вкладників, оскільки термін такого завдання закінчується 22 жовтня 2011 року.

Згідно з постановою НБУ №22, кожен клієнт комерційного банку зобов`язаний заповнювати спеціальну анкету, в якій, крім іншого, вказуються паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце роботи, посада, контактний телефон і адреса електронної пошти. Повинні бути оцінені репутація і рівень ризиків при проведенні фінансових операцій клієнта. Вказуються послуги, якими він користується, номери всіх рахунків в інших банках, приналежність до «публічних діячів чи пов`язаних з ними осіб».

Також клієнт зобов`язаний розкрити інформацію про своє рухоме і нерухоме майно, рахунки в цінних паперах, спрогнозувати обсяг операцій за рахунками і вказати джерела походження доходів.

Ідентифікація юридичних осіб, резидентів і нерезидентів, має містити повну інформацію про господарську і фінансову діяльність, що здійснюється ними, із вказівкою осіб, які мають доступ до майна підприємств.