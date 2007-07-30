Україні дали 200 мільйонів євро на дороги

Сьогодні відбулася церемонія підписання першої Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) і Проектної угоди між ЄІБ і Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) щодо надання кредиту в 200 млн. євро на реалізацію Українського проекту європейських доріг України.

Як передає кореспондент УНІАН, фінансову угоду з української сторони підписав перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ, Проектну угоду - голова «Укравтодору» Володимир ДЕМІШКАН. Від Європейського інвестиційного банку під двома документами підписався віце-президент ЄІБ Матіас КОЛЛАТС-АНЕН.

Зазначений кредит надаватиметься ЄІБ на умовах співфінансування разом із Європейським банком реконструкції та розвитку.

М.АЗАРОВ зазначив, що в нинішньому році планується повністю провести реконструкцію на ділянці дороги Броди-Стрий, а в 2008 році - до Житомира й Києва.

Окрім цього, М.КОЛЛАТС-АНЕН зазначив, що ЄІБ має намір фінансувати й інші проекти в Україні в галузі енергетики, екології тощо.

Говорячи про обсяги співробітництва в рамках цього проекту, М.АЗАРОВ сказав: «Обсяг операції приблизно 500 млн. євро. Це дуже довгостроковий кредит. Умови надання кредиту – LIBOR + 0,55%… Ми взяли кредит на дуже вигідних для нас умовах».

Як повідомлялося, 12 червня міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що Міністерство транспорту та зв`язку України розраховує одержати в найближчі чотири роки від Європейського інвестиційного банку 2 млрд. дол. інвестицій.

Довідка УНІАН. Автодорогу Київ-Чоп на ділянці Львів-Броди довжиною 90 км будує турецька фірма «Онур». Підрядником ділянки Стрий-Львів є македонська фірма «Граніт». Ці ділянки будуються за рахунок кредитів ЄБРР. Ділянка дороги в обхід Олесько фінансується з Держбюджету.

В грудні 2006 року «Укравтодор» і ЄБРР підписали кредитну угоду про надання 200 млн. євро для завершення ремонту автодороги Київ-Чоп. У рамках проекту фінансуватиметься ремонт останньої ділянки довжиною 427 кілометрів автодороги M06, яка з’єднує столицю України з країнами Європейського Союзу - Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Кредит надається на 15 років із пільговим періодом 3,5 роки.

Автомобільна дорога М-06 «Київ-Чоп» є продовженням критських міжнародних транспортних коридорів №3 і №5.

У Держбюджеті України на 2007 рік передбачено виділення понад 100 млн. грн. на реконструкцію ділянок (у різних областях) дороги Київ-Чоп.

У березні 2007 року міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що на проект будівництва дороги Київ-Чоп необхідно ще близько 500 млн. євро.