На Тернопільщині відзначили 100-річчя полковника УПА

На Тернопільщині відзначили 100-річчя від дня народження полковника УПА, члена проводу ОУН Дмитра Клячківського, більш відомого під псевдом Клим Савур.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, урочистості відбулися біля його пам’ятника у Збаражі за участю представників влади, громадськості, шкільної та студентської молоді.

«Життя Дмитра Клячківського тривало лише 34 роки. Та навіть за цей короткий шлях він увійшов в історію як герой, справжній націоналіст. Саме він відіграв значну роль в організації та розбудові відділів УПА на Поліссі та Волині, саме він займався розробкою тактики боротьби з гітлерівцями, формуванням кінних підрозділів УПА, організацією самооборони. А завдання нині сущих одне - побудувати справді Українську державу, могутню, сильну, вільну. За це також потрібно боротися, бо, на жаль, не про таку Україну, як нині – зрусифіковану, корумповану, антисоціальну та антинародну, – мріяли наші герої», – сказав під час свого виступу голова обласної ради Олексій КАЙДА.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня 2011 року сесія обласної ради прийняла рішення оголосити 2011 рік на Тернопільщині роком Д.Клячківського. Впродовж листопада у навчальних закладах області, бібліотеках, закладах культури з нагоди 100-річчя полковника УПА відбудуться тематичні вечори та виставки, присвячені його життю та діяльності.

*** Д.Клячківський народився у Збаражі 4 листопада 1911 року. Закінчив Станіславську гімназію, був студентом юридичного факультету Львівського університету, член ОУН, відбув службу в польській армії.

У жовтні 1937 року був заарештований польською поліцією, деякий час перебував в ув`язненні. Був обласним провідником юнацтва ОУН Станіславівщини (1939-1941), де займався організаційною роботою серед молоді. Заарештований НКВС у Львові, засуджений на «Процесі 59-ти» до смертної кари, яка була замінена на 10 років тюремного ув`язнення. У липні 1941 року втік з бердичівської тюрми.

Із січня 1942 року – провідник ОУН Львова, член Проводу ОУН. Член головного військового штабу УПА. Загинув у бою з силами НКВС на Рівненщині 12 лютого 1945 року.