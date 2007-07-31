У США на завод з виробництва ядерних боєголовок прорвався невідомий

Невідомий чоловік у США прорвався легковою автомашиною через блок-пост охорони номерного заводу Y-12 з виробництва ядерних боєголовок і зберігання збройового плутонію в Оак Рідж (штат Теннесі) і втік з місця інциденту після того, як його автомобіль врізався в захисну загороду вже на території заводу, передають РІА "Новости" з посиланням на американські телекомпанії.

Офіційний представник заводу Білл Вілбурн повідомив журналістів, що інцидент стався приблизно о п`ятій ранку, коли охорона заводу спробувала зупинити порушника, попросивши в нього документи. Натомість порушник натис на газ, а потім врізався в загорожу.

Залишивши двигун ввімкненим, невідомий вибрався з розбитої машини і сховався в найближчому лісі.

Пославшись на інформацію охорони заводу, Вілбурн повідомив, що автомашина, ймовірно, була крадена, оскільки дроти із замку запалення у неї були витягнуті назовні і сполучені безпосередньо.

Зброї в машині виявлено не було.

Офіційний представник федеральної адміністрації з питань ядерної безпеки в Оак Рідж Стіві Уайят заявив, що інцидент є незначним і "майже нічого із себе не становить".

Завод Y-12 входить до системи оборонних підприємств міністерства енергетики США і був заснований 1943 році як частина "Манхеттенського проекту" (розробка і виробництво першої в світі атомної бомби). Нині на заводі, де працюють близько шести тисяч осіб, здійснюється виробництво і ремонт складних компонентів ядерної зброї, зберігання збройових ядерних матеріалів, а також демонтаж утилізованих ядерних боєголовок ядерного арсеналу США.