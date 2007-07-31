Покровителя Києва вимагають «вибілити» і «переодягнути»

Архієпископ Вишгородський Павло вимагає від влади демонтувати пам`ятник на Лядських воротах через його невідповідність законам скульптури і православним канонам. "Нинішній архістратиг Михайло не відповідає біблейському образу. Ангел має бути світлим", - сказав архієпископ.

«Сєгодня» нагадує, що раніше пам`ятник покровителеві Києва архістратигові Михайлу, який, рассправивши крила, підноситься над Майданом Незалежності, нинішній мер столиці прийняв за «нечисть». "Стоїть на площі якийсь біс", - поділився тоді своїми враженнями Леонід Черновецький.

А до цього на місці постаменту з глобусом перед входом до Главпочтамту стояла скульптура, яка не викликала нарікань церковників, відомих строгими вимогами до зображень святих. Архангел був хлопцем-підлітком в довгому світлому плащі. Нібито, одяг, що розвівався, став причиною того, що в народі скульптуру прозвали «Бетменом».

Нинішнє ж зображення покровителя Києва проходить під кодовою назвою «культурист» або «воротар». Але крім похмурого відчуття, що витікає від фігури на комірах , церкву не влаштовує ще і явна «статева приналежність» скульптури. «До небесного покровителя Києва необхідно ставитися з великою повагою: скульптура не повинна підкреслювати приналежність до чоловічої статі, зокрема, мускулистість. Ангели взагалі - безстатеві істоти", - сказав Андрій Коваль, співробітник прес-служби УПЦ МП. Не влаштовує віруючих і одяг Михайла, на ньому повинна бути легка туніка, що розвівається вітром, як на православних іконах.

У мерії вже задумалися над новим архангелом. Заступник мера Віталій Журавський завірив, що питання про заміну пам`ятника буде вирішено.

"Найближчим часом оголосять конкурс на новий проект" - сказав чиновник. Можливо, архангел буде дуже світлим, навіть білим. Духівництво схвалює проведення конкурсу, але вважає, що до справи потрібно залучити різних фахівців: мистецтвознавців, духівництво і простих киян. Хай вони разом вирішують, яким бути міському покровителеві.