Бойко все вирішив за Москву: газ подорожчає максимум на 10%

Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО прогнозує, що ціна природний газ, що поставлятиметься в 2008 році в країну, підвищиться максимум на 10%. Про це він сказав сьогодні в ефірі програми "Доброго ранку, Україно!" на телеканалі "ЕРА".

"Що стосується ціни газу наступного року, то вона ще остаточно не визначена. Переговори з нашими російськими партнерами розпочнуться восени. Проте є всі підстави очікувати, що підвищення ціни наступного року не перевищуватиме рівень інфляції - тобто максимум 10% порівняно з нинішньою ціною", - сказав він.

Також міністр додав, що до початку опалювального сезону 2007-2008 рр. в українських підземних сховищах газу було накопичено 31-31,5 млрд. куб. м.

"Сьогодні в підземних сховищах вже є 25,5 мільярда кубометрів. Це вдвічі більше, ніж торік на цю ж дату. На зиму ми закачаємо в сховища 31-31,5 мільярда кубометрів. Це - найбільший показник за останні 10, а може й 15 років. Для порівняння, за рік вся Україна споживає 75 мільярдів кубометрів. Тобто наш запас покриватиме майже піврічну потребу всієї держави в газі", - додав Ю.БОЙКО.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ до України поставлявся по 50 доларів за 1 тис. куб. м. З січня 2006 р. - 95 дол. за 1 тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м. Європейським споживачам Росія продає газ у середньому по 230 дол. за тис. куб. м.

Компанію RosUkrEnergo AG (Швейцарія) створено в 2004 році. 50% її акцій належать “Газпрому”, 50%, за даними PriсewaterhouseCoopers, через Centragas контролюють підприємці Дмитро ФІРТАШ (45%) і Іван ФУРСІН (5%).

RosUkrEnergo в 2005 р. стала ексклюзивним постачальником до України середньоазіатського газу, поставивши 37 млрд. куб. м і на експорт до Європи - 8,7 млрд. куб. м. Дохід від продажу газу становить 4,3 млрд. дол., чистий прибуток - 755 млн. дол.

У 2006 р. RosUkrEnergo продала Україні 50,1 млрд. куб. м, на експорт - 8,96 млрд. куб. м, виручка трейдера виросла до 7,11 млрд. дол.