СБУ накрила контрабандний автосалон у Києві

Управління СБУ у місті Києві припинило діяльність контрабандистів, які ввозили до України автомобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, у результаті проведення Управлінням столичної СБУ комплексу заходів викрито і припинено діяльність однієї із протиправних схем, до яких вдаються контрабандисти при ввезені, розмитнені й реєстрації в Україні автомобілів іноземного виробництва.

Встановлено, що за попередньою змовою двоє зловмисників 32-річні громадяни України Ігор К. та В’ячеслав З. розробили і реалізували план оборудки. Зокрема, спільники виготовили копію закордонного паспорту громадянина України на ім`я неіснуючої особи, за якими Ігор К., вдавав із себе приватного підприємця. На вигадане прізвище й укладалися угоди з німецькою фірмою "Даймлер Крайслер АГ" про придбання автомобілів "Мерседес Бенц Віто" та "Мерседес Бенц Атего" на заводі за кордоном. Відповідно до договору, 15% вартості автомобілів покупець сплачував за три місяця до поставки, а решту 85% - після ввезення машин в Україну. Через банківські рахунки, відкриті в Латвійській Республіці, спільники Ігоря К. та В’ячеслава З. перерахували до Німеччини передоплату. Причому, щоб підтвердити, що неіснуюче приватне підприємство має фінансові можливості повністю розрахуватися, зловмисники виготовили і пред’явили іноземним партнерам фіктивні довідки про згоду одного з київських банків надати цільову позику. Замовлені в Прибалтиці автотрейлери доставили у Київ придбані шахраями на фірмі "Даймлер Крайслер АГ" автомобілі.

Виконуючи спільний злочинний намір, з метою здійснення контрабанди та ухилення від сплати податків при ввезенні автомобілів в Україну, зловмисники виготовили підроблені договори купівлі-продажу й рахунки-фактури, в яких була занижена реальна вартість угоди. Наприклад, за фальшивими договорами, вантаж з Німеччини вже адресувався не приватному підприємцю, а одній з фіктивних комерційних структур столиці, за директора якої підробляв підписи Ігор К. Маніпуляції з підробкою документів та надання неправдивих відомостей працівникам митниці, “ДержавтотрансНДІпроект” і ДАІ дозволяло злочинцям легалізувати автомобілі в Україні.

Однак ця контрабандна схема була припинена Управлінням СБУ у м. Києві. Організаторів оборудки, Ігоря К. та В’ячеслава З., встановили і затримали. Зловмисники звинувачувалися у вчиненні шахрайства, контрабанди, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, а також у підробці документів, печаток, штампів, бланків та використанні підроблених документів (злочинів, передбачених ст.ст. 190, 201, 212, 358 Кримінального Кодексу України).

За вироком та рішенням судових органів зловмисників визнано винними за всіма пунктами звинувачень. Ігорю К. призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі, В’ячеславу З. - п’ять років. Предмети контрабанди та особисте майно засуджених конфісковані в доход держави.

Загалом, у ході проведення комплексу заходів, спрямованих на протидію контрабанді автомобілів, Управлінням СБУ у м. Києві лише в червні-липні цього року порушено три кримінальні справи в яких йдеться про незаконне переміщення через державний кордон України іномарок представницького класу на загальну суму близько 1 млн. 200 тис. грн.