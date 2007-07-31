Укрзалізниця зітхнула з полегшенням: жертв немає
16:35, 31 липня 2007Суспільство
1022
"Спокойствие, только спокойствие"
Вантажні вагони, які перевернулися на станції «Тернопіль-товарний», були порожніми.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Згідно з повідомленням, вагони не перекрили руху, оскільки інцидент стався на під`їзних коліях під час проведення маневрових робіт. «Постраждалих, жертв і завдання збитків екології немає», - повідомили в прес-службі. Ситуацію буде вивчено і причини з`ясовано.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на станції «Тернопіль-товарний» зійшли з рейок і перевернулися шість вагонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter