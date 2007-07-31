Укрзалізниця зітхнула з полегшенням: жертв немає

Вантажні вагони, які перевернулися на станції «Тернопіль-товарний», були порожніми.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, вагони не перекрили руху, оскільки інцидент стався на під`їзних коліях під час проведення маневрових робіт. «Постраждалих, жертв і завдання збитків екології немає», - повідомили в прес-службі. Ситуацію буде вивчено і причини з`ясовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на станції «Тернопіль-товарний» зійшли з рейок і перевернулися шість вагонів.