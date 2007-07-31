”Свобода слова” отримала нового ведучого (фото)

Популярне ток-шоу "Свобода слова" вестиме новий ведучий - Андрій Куликов. Колишній продюсер української служби ВВС в Лондоні відкриє третій сезон програми 10 серпня.

Телеканал ICTV повідомив, що Куликов перервав свої відносини зі Всесвітньою службою ВВС і з 10 серпня вступить на нову посаду.

Також вони уточнили, що новий ведучий - єдина зміна в Свободі слова. Програма виходитиме в ефір без чітких тимчасових рамок, кожну п`ятницю, в 21:30 в прямому ефірі, за участю найважливіших подієвих і політичних спікерів країни.

"Вибираючи нового ведучого програми, ми звертали увагу на професійну підготовку, життєвий досвід, на вміння слухати співбесідників і мати належну, експертну реакцію під час дискусії. - коментує рішення телеканалу щодо вибору ведучого “Свободи слова” генеральний продюсер каналу ICTV Михайло Павлов, - Я вважаю, що Андрій Куликов дуже відповідально ставиться до всього, що відбувається в нашій країні, а в ефірі ICTV зможе вибудовувати правильні, збалансовані і незаангажовані політичні дискусії".

Як відзначає сам Куликов, пропозиція стати ведучим “Свободи слова” для нього була дійсно несподіваною, і дуже зацікавила.

"Я не сумнівався і відразу погодився взяти участь у трактах програми. Вважаю, що формат “Свободи слова” абсолютно необхідний, адже він дозволяє почути найрізноманітніші думки, побачити як вони між собою перетинаються, і дозволяє глядачам робити для себе висновки", - відзначив Куликов.

Андрій Куликов народився в Києві 27 вересня 1957 року. Останнім часом працював випускаючим редактором новин 1+1, шеф-редактором Нового каналу і продюсером Української служби ВВС в Лондоні.

Нагадаємо, що попередній ведучий ток-шоу “Свобода слова” Савік Шустер у п`ятницю, 8 червня, востаннє вів ефір програми.

Близько двох місяців керівництво телеканалу шукало йому заміну. Раніше називалися кандидатури Леоніда Парфьонова, Сергія Рахманіна, а також Марини Остапенко.

Корреспондент.net