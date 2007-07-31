12 мільйонів українців позбавлені права на майно споживкооперації

11-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “12 мільйонів українців позбавлені права на майно споживчої кооперації”. В роботі візьме участь - голова ВГО “Національний комітет по боротьбі корупцією” Вадим Чорний (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 490-55-45. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.