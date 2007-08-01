Країни ЄС протестують проти реформування енергетики

6 країн-членів Європейського Союзу протестують проти ідеї Єврокомісії щодо реформування енергетичного сектору.

Про це пише Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, в листі, написаному міністром економіки Франції Жан-Луї БОРЛОО та підписаному Австрією, Німеччиною, Грецією, Люксембургом і Словаччиною, зокрема, висловлюється протест проти наміру Єврокомісії законодавчо зобов’язати компанії розділяти сектори виробництва та продажу.

Автори листа зазначають, що на сьогодні немає доказів, що такий розділ призведе до зниження цін на енергоресурси для споживачів та збільшить інвестиції в галузь, що ставить за мету Єврокомісія.

Крім того, в листі висловлюється сумнів, що ці пропозиції зможуть гарантувати конкурентність, енергетичну стабільність та безпеку.

Водночас, як повідомляє видання, Єврокомісія має підтримку серед інших країн-членів, включаючи Великобританію та Швецію.

Нові законодавчі пропозиції щодо регулювання енергетичного ринку Єврокомісія планує оприлюднити восени.