Адвокат Мельниченка не виключає, що його клієнта отруїли

Адвокат екс-майора Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА Павло СИЧОВ не виключає, що причиною інсульту його клієнта могло стати отруєння.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине” від 1 серпня.

«Я нічого не виключаю», - сказав П.СИЧОВ. За його словами, будь-який хімічний препарат, який швидко розширює і звужує судини головного мозку, здатний спричинити інсульт. П.СИЧОВ зазначив, що доказів версії отруєння в нього немає. «Тому я маю намір дочекатися результатів аналізів, а потім уже судити про те, що сталося», - сказав він.

Адвокат також зазначив, що в лікарні М.МЕЛЬНИЧЕНКА охороняють. «Ходити після інсульту він не може, але притомний і спілкується з родичами. А ось журналістів лікарі до нього поки що не пускають», - сказав П.СИЧОВ.

При цьому він зазначив, що в суботу минулого тижня у нього відбулася розмова з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ і той не скаржився на здоров`я. «У суботу ми з Миколою розмовляли по телефону, і він себе чудово почував. Готував запитання для ЮЩЕНКА, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА, МОРОЗА і ЛИТВИНА, які мали надати свідчення слідчому Генпрокуратури з приводу своїх розмов з Леонідом КУЧМОЮ. А в неділю несподівано опинився на лікарняному ліжку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня М.МЕЛЬНИЧЕНКО був госпіталізований у Жовтневу лікарню Києва, де йому був поставлений діагноз «інсульт».