Затриманого Гладчука до райвідділу не довезли?

У МВС не підтверджують інформації про затримання за підозрою в пограбуванні голови Всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молодь – надія України» Вадима ГЛАДЧУКА.

Як сказали УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС в м. Києві, посилаючись на чергову частину головного управління МВС: «Такого громадянина не затримували».

Також було підкреслено, що до чергової частини головного управління МВС інформація про затримання будь-кого в столиці надходить в режимі он-лайн, тим більше, якщо це стосується затримань під час громадських акцій.

Крім того, кореспонденту УНІАН черговий Солом’янського РВВС повідомив, що громадянин В.ГЛАДЧУК до них “не надходив”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, о 9 годині ранку, на вул. Хрещатик, поблизу офісу Тендерної палати України затримано голову ВМО “Молодь – надія України”, редактора видання “Молодіжні хроніки” В.ГЛАДЧУКА. Про це УНІАН повідомив сам В.ГЛАДЧУК, скориставшись своїм правом на дзвінок після затримання. За його словами, затримання відбулось під час пікетування активістами ВМО Тендерної палати на знак протесту проти порушень законодавства про державні закупівлі. В.ГЛАДЧУК повідомив, що його затримано за підозрою в організації пограбування.