Азаров обіцяє викласти всі гроші на вибори

Міністерство фінансів України профінансує проведення позачергових парламентських виборів у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ на брифінгу після розширеного засідання Кабінету Міністрів України.

Він повідомив, що Мінфін вже почав виділяти Центральній виборчій комісії кошти, необхідні для організації виборів.

Разом з тим він вказав на те, що відповідальність за організацію і проведення виборів повністю лежить на ЦВК, відзначивши при цьому незадовільну організаційну роботу виборчого органу.

«На мій погляд, відповідальність зараз за організаційну відповідність закону про вибори лежить повністю на ЦВК, яка досі не спромоглася приступити до реальної роботи зі створення реєстру виборців, а цього вимагає від неї закон. Хотілося б, щоб новий склад виборчої комісії серйозно зайнявся… Від уряду затримки фінансування всіх заходів не буде ніякої», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон №1119–V “Про внесення змін в Закон України “Про Державний бюджет України на 2007 рік”, яким передбачено виділити 356 млн. грн. на проведення позачергових парламентських виборів.