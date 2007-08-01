Газпром: Про підвищення ціни на газ для України говорити ще зарано

ВАТ "Газпром" вважає передчасними заяви чиновників України з прогнозами щодо можливих рівнів підвищення ціни на газ в 2008 р. до початку конкретних переговорів. Таку заяву сьогодні в ефірі "Эхо Москвы" зробив офіційний представник Газпрому Сергій Купріянов, коментуючи слова представників України про те, що вартість газу, який імпортується до країни, наступного року може зрости на 10%. Він підтвердив, що переговори з цього питання заплановані на осінь 2007 р., але не назвав точних дат початку обговорень. С.Купріянов нагадав, що протягом переговорів узгоджуватиметься тільки ціна на газ, обсяги постачань і умови транзиту зафіксовані на довгостроковій основі.

Напередодні міністр палива й енергетики України Юрій Бойко і його заступник заявили, що чекають в 2008 р. збільшення ціни на газ, що імпортується до країни, на 10%. За словами Ю.Бойка, ціна на газ на 2008 р. остаточно не узгоджена. При цьому він зазначив, що переговори з російськими партнерами почнуться восени. Проте, заявив Ю.Бойко, "є всі підстави чекати, що підвищення ціни на 2008 р. не перевищуватиме рівня інфляції, тобто максимум 10% порівняно з нинішньою ціною".

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