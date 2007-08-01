”Газпром” попередив Польщу про можливі перебої з постачанням газу

Російський газовий гігант ВАТ "Газпром" попередив польських газівників про можливі перебої з постачанням газу. Польща вимагає виконання договору, передає Лента.ру.

Зокрема, міністр економіки Польщі Петро ВОЗНЯК зажадав від "Газпрому" дотримання договору про постачання газу в країну, не дивлячись на конфлікт компанії і уряду Білорусі. П.ВОЗНЯК виступив з такою заявою після того, як польська газова компанія PGNiG одержала від "Газпрому" офіційне повідомлення про можливість виникнення перебоїв в постачаннях газу.

Раніше "Газпром" заявив, що найближчим часом знизить постачання газу до Білорусі на 45 відсотків через те, що країна не заплатила за постачання газу в першому півріччі 2007 року. При цьому російська компанія попередила партнерів про можливі перебої в постачаннях і обіцяла зробити все можливе, щоб виконати свої домовленості з європейськими країнами.

Про потенційні проблеми заявила також Європейська Комісія на засіданні в середу. П.ВОЗНЯК сказав, що не допускає можливості скорочення постачань. "Ми ігноруємо аргументи суперечки між двома сторонами, на які не можемо робити впливу", - додав він.

Члени Єврокомісії закликали "Газпром" і білоруські власті вирішити проблему з постачаннями якнайскоріше, повідомляє видання EU Business.

Борг Білорусі перед "Газпромом" становить близько 456 мільйонів доларів. Мінськ неодноразово намагався домовитися з Москвою про можливість надання кредиту, який дозволив би розплатитися з "Газпромом", проте остаточної угоди підписано не було.

На територію Білорусі припадає близько 20 відсотків транзиту газу до Європи. Основними споживачами є Німеччина, Польща і Литва.