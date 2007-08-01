Вертоліт МНС здали в оренду в Туреччину, аби заробити на ремонт авіатехніки

Єдиний в Україні спецавіазагін Міністерства з питань надзвичайних ситуацій здавав вертоліт в оренду приватній фірмі, аби заробити на ремонт авіатехніки. Цей факт встановили спеціалісти контрольно-ревізійного відділу в Ніжинському районі та м. Ніжині у ході ревізії фінансово-господарської діяльності спеціального авіазагону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту населення Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах цивільного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (САЗ ЦЗ МНС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КРУ в області, у червні 2006 року САЗ ЦЗ МНС уклав договір з ТОВ „Українська авіаційна компанія „Велес” (м. Київ) на предмет строкового платного використання вертольоту Мі-8МТ терміном до 20 жовтня 2006 року. Втім, куди літатиме вертоліт і з якою метою в договорі не зазначалось.

Під час перевірки ревізори виявили листи генерального директора ТОВ „Велес”, які свідчили, що упродовж терміну оренди Мі-8МТВ використовували на роботах у Туреччині.

Заступник командира спеціального авіазагону Іван КОРОБКА пояснив, що за договором орендар не повинен був використовувати вертоліт в зоні воєнних конфліктів.

“А які роботи і де саме ТОВ „Велес” виконуватиме на орендованій авіатехніці - це його справа”, - сказав він. “Зазвичай, фірми, що мають відповідні ліцензії, використовують орендовану авіатехніку для перевезення вантажів чи тушіння пожеж”, - додав І.КОРОБКА. Водночас, за його словами, у разі надзвичайної ситуації в Україні орендар повинен повернути повітряне судно в 5-денний термін після отримання повідомлення від орендодавця.

Як з’ясували ревізори, після завершення терміну оренди ТОВ „Велес” повернуло Мі-8МТ загону в несправному стані. Вертоліт потребував ремонту, що тривав близько місяця. І хоча робився він за рахунок „Велеса”, орендна плата за цей період, що склала майже 117 тисяч гривень, з орендаря не бралася.

У ході контрольного заходу ревізори виявили також цілу низку інших порушень щодо законності використання коштів державного бюджету та порядку формування власних надходжень організації.

Матеріали ревізії Контрольно-ревізійне управління в Чернігівській області направило до правоохоронних органів.

Авіазагін оперативно-рятувальної служби створений у Ніжині у 2006 році, на його балансі перебувають 5 літаків та 10 вертольотів.