Вибух у Дніпропетровську: загинув 27-річний фіндиректор на «Порш Кайєн»
10:49, 16 листопада 2011Суспільство
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У повітря злетіла залізобетонна урна
Сьогодні опівночі біля центрального універмагу у Дніпропетровську на проспекті Карла Маркса, 52 прогримів вибух. У повітря злетіла залізобетонна урна для сміття.
Як стало відомо «Сегодня», в результаті вибуху загинув фінансовий директор однієї з фірм міста. Він під`їхав до універмагу на «Порш Кайєн», припаркувався, вийшов з авто і тут пролунав вибух. 27-річний чоловік помер на місці.
У МНС відмовляються коментувати дану подію, однак не виключено, що спрацював вибуховий пристрій з радіоуправлінням.
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