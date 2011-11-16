Вибух у Дніпропетровську: загинув 27-річний фіндиректор на «Порш Кайєн»

Сьогодні опівночі біля центрального універмагу у Дніпропетровську на проспекті Карла Маркса, 52 прогримів вибух. У повітря злетіла залізобетонна урна для сміття.

Як стало відомо «Сегодня», в результаті вибуху загинув фінансовий директор однієї з фірм міста. Він під`їхав до універмагу на «Порш Кайєн», припаркувався, вийшов з авто і тут пролунав вибух. 27-річний чоловік помер на місці.

У МНС відмовляються коментувати дану подію, однак не виключено, що спрацював вибуховий пристрій з радіоуправлінням.