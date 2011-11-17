Міністр: створити зерновий пул з Росією і Казахстаном апріорі неможливо

Обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану призупинено через неможливість реалізації проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Це питання сьогодні призупинено», - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що найближчим часом може обговорюватися питання про узгоджені дії України, Росії і Казахстану на зовнішніх ринках зерна.

«Що стосується узгоджених дій, то, може бути, продовження (обговорення цього питання – УНІАН) у майбутньому знайде місце».

«Створити зерновий пул так, як це передбачалося раніше, неможливо, тому що як у Росії, так і у нас немає монополії на торгівлю зерновими. Фактично, існують приватні зернотрейдери, і створювати зерновий пул як такий апріорі неможливо», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході IX засідання українсько-російського форуму на тему "Друга хвиля світової кризи. Перспектива українсько-російських відносин" заявив, що вважає за необхідне об`єднання експортних можливостей України, Росії, Білорусі і Казахстану на світовому ринку зерна.