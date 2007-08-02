Представник Ющенка в Криму відмовився від особистої охорони

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО відмовився від особистої охорони і закликав кримських високопосадовців також перестати користуватися послугами охорони за рахунок коштів державного бюджету.

Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в Криму Людмила МОХОВА.

«Він (В.ХОМЕНКО - УНІАН) нагадав, що його попередники на посаді постійного Представника глави держави в Криму Геннадій МОСКАЛЬ і Віктор ШЕМЧУК теж відмовилися від супроводу бійцями і автомобілями Управління державної охорони України», - зазначає Л.МОХОВА.

За словами нинішнього постпреду, ситуація в Криму спокійна, і бюджетні кошти краще витрачати на соціальні програми, а не на охорону посадовців. «Криміногенна обстановка в Криму покращилася порівняно з 1990-ми роками, коли була введена посилена охорона посадовців автономії високого рангу. Тому прийшов час направити значні бюджетні кошти, які витрачалися на охорону чиновників, на соціальний захист населення або розвиток економіки», - сказав В.ХОМЕНКО.

Постпред зазначив, що «держава повинна надійно захищати всіх громадян незалежно від їх статусу в суспільстві і що його ініціатива «відповідає духу вимог Президента України щодо відміни пільг і привілеїв для представників влади», повідомляє Л.МОХОВА.

Постійний Представник Президента України в АРК звернувся також до глави держави Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією про зняття державної охорони з високопоставлених посадових осіб автономії.