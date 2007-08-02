Представник Ющенка в Криму відмовився від особистої охорони
Криміногенна обстановка вже не та, що в 1990-х
|Володимир ХОМЕНКО
Про це УНІАН повідомила радник Представництва Президента України в Криму Людмила МОХОВА.
«Він (В.ХОМЕНКО - УНІАН) нагадав, що його попередники на посаді постійного Представника глави держави в Криму Геннадій МОСКАЛЬ і Віктор ШЕМЧУК теж відмовилися від супроводу бійцями і автомобілями Управління державної охорони України», - зазначає Л.МОХОВА.
За словами нинішнього постпреду, ситуація в Криму спокійна, і бюджетні кошти краще витрачати на соціальні програми, а не на охорону посадовців. «Криміногенна обстановка в Криму покращилася порівняно з 1990-ми роками, коли була введена посилена охорона посадовців автономії високого рангу. Тому прийшов час направити значні бюджетні кошти, які витрачалися на охорону чиновників, на соціальний захист населення або розвиток економіки», - сказав В.ХОМЕНКО.
Постпред зазначив, що «держава повинна надійно захищати всіх громадян незалежно від їх статусу в суспільстві і що його ініціатива «відповідає духу вимог Президента України щодо відміни пільг і привілеїв для представників влади», повідомляє Л.МОХОВА.
Постійний Представник Президента України в АРК звернувся також до глави держави Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією про зняття державної охорони з високопоставлених посадових осіб автономії.