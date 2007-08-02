Кабмін: пенсії міністрів УРСР слід зрівняти з нинішніми

Уряд пропонує розповсюдити дію статті про пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України і на колишніх членів Кабінету Міністрів УРСР і Ради Міністрів УРСР і членів їхніх родин.

Ці пропозиції містяться в законопроекті про внесення змін до ст.61 Закону «Про Кабінет Міністрів», зареєстрований у Верховній Раді.

Зокрема, в пояснювальній записці до документа міністра праці і соціальної політики Михайла ПАПІЄВА йдеться, що ухвалення змін дасть змогу забезпечувати пенсією членів всіх колишніх членів урядів України на однакових умовах.

Реалізація законопроекту, за даними міністра, вимагатиме додаткових витрат Держбюджету у розмірі 6 млн. грн. щорічно.

Довідка УНІАН. Згідно зі ст.61 закону про Кабмін, пенсії колишнім членам Кабміну призначаються у розмірі 70-80% їх зарплати.

У разі смерті колишнього члена Кабміну, непрацездатним членам його сім`ї призначається пенсія в розмірі – на одну людину – 70% зарплати члена Кабміну на день звернення за пенсією, на 2-х і більше – 80%.