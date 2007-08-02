Хто і чому дозволив будувати металургійний завод у Білій Церкві?

13-30 - В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція першого заступника міської голови м.Біла Церква Віктора Росохи на тему: “Мерія Білої Церкви готує позови про визнання недійсними ряду дозволів і узгоджень на будівництво міні-металургійного заводу (ММЗ) поблизу міста, виданих підприємству з іноземними інвестиціями ТОВ "Євро Фінанс Лтд.” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.