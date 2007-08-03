У СПУ вважають, що ПР, НУ та БЮТ - однакові

Соціалістична партія України при проведенні виборчої кампанії не вдаватиметься до послуг закордонних політтехнологів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це в інтерв`ю газеті "Известия" в Украине заявив член фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

За його словами, всі свої виборчі кампанії СПУ організовувала, не спираючись на допомогу зарубіжних технологів, оскільки «жоден зарубіжний політтехнолог не знає реальної проблематики, що турбує наших громадян, як це знають політики, які живуть одним життям зі своїми виборцями».

Я.МЕНДУСЬ зазначив, що особливість позиціонування партії полягає в тому, що жодних принципових відмінностей з погляду політичного спектру між «Нашою Україною», Партією регіонів і БЮТ немає. “Це представники ліберального політичного спектру. Якщо відбудуться дострокові вибори, то всі ініціативи соціалістів стосуватимуться тих проблем, які найбільше хвилюють наших громадян», - сказав він.

При цьому Я.МЕНДУСЬ наголосив, що, окрім традиційного соціального блоку питань, щодо освіти, охорони здоров`я, зарплат і пенсій, СПУ акцентуватимемо увагу на необхідності передачі всієї повноти влади місцевому самоврядуванню. «Це те, що ми називаємо другим етапом політичної реформи», - сказав він.

За його словами, як свідчить європейський і світовий досвід, тільки у тому разі, коли реальна влада перебуває в руках органу місцевого самоврядування, який обирають громадяни, можна говорити про радикальну зміну ситуації на краще щодо найважливіших проблем. «Регіони мають одержати реальні повноваження і в частині формування бюджету, і в частині податкових відрахувань, і кадрової політики», - додав Я. МЕНДУСЬ.