Причини пожежі на нафтобазі у Львові: знову Рудьковський?!

За попередніми висновками фахівців, які в даний час працюють на місці пожежі на нафтобазі у Львові, причиною пожежі стало зіткнення вантажного потяга з цистернами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник ГУ МНС у Львівській області Сергій ДМИТРОВСЬКИЙ.

За його словами, під час виконання маневрів вантажний потяг з цистернами зіткнувся з цистернами, наповненими бензином, які стояли біля складів. Внаслідок зіткнення одна з цистерн розгерметизувалася і зайнялася. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі деталі, що призвели до пожежі.

Також С.ДМИТРОВСЬКИЙ наголосив на незадовільному стані протипожежної безпеки на нафтобазі. «Пожежна водойма була заповнена лише наполовину, територія захаращена, що утруднювало під’їзди, некомплект необхідних вогнегасних засобів та недостатня кількість піноутворювача. Це все мало місце на такому підприємстві з підвищеною вогненебезпекою, як нафтобаза», - зазначив С.ДМИТРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, у Львові близько 6.00 на складах нафтобази, що знаходиться неподалік старовинної центральної частини міста на вул. Пластовій, виникла пожежа. Для ліквідації пожежі на території нафтобази оперативно були задіяні спецпідрозділи МНС. Пожежу було ліквідовано за дві години. Повністю згоріли складські приміщення нафтобази, 5 цистерн з бензином, пожежникам вдалось запобігти загорянню двох цистерн з бензином.

Потерпілих немає.