Прогноз погоди: Україні загрожують стихійні лиха

Завтра в західних областях України буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с, вдень в Карпатах сильні дощі; температура вночі 10-15°, вдень 17-22°. На решті території мінлива хмарність, переважно без опадів, лише на півночі Лівобрежжя місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 18-21°, вдень 24-29°, у південній частині місцями 30-32°. Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с. На Закарпатті короткочасні дощі, грози, вдень сильні дощі; температура вночі 10-15°, вдень 19-24° (в горах вночі 5-10°, вдень 10-15°).

5 серпня синоптики Українського Гідрометцентру передбачають мінливу хмарність. У південній частині та східних областях переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 20-25°, вдень 29-34°. На решті території вдень окремі короткочасні грозові дощі (в Карпатах та прикарпатських областях вночі і вдень повсюди); температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 20-25°, на Закарпатті до 28° (в Карпатах вночі 6-11°; вдень 14-19°). Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

На річках басейнів Сяну та Дністра (в межах Львівської, Івано-Франківської обл.), Прута, Сiрету очікується підйом рівнів води на 0,5-1,5 м над поточними позначками. В гірських районах iснує загроза формування селевих потоків.

6 серпня буде мінлива хмарність, на півдні та сході переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 20-25°, вдень 29-34°, на сході та в Приазов’ї місцями до 37°.

На решті території вдень короткочасні грозові дощі (в прикарпатських областях вночі і вдень повсюди); температура вночі 11-16°, вдень 24-29°; у західних областях вночі 9-14°, вдень 20-25°, на Закарпатті до 28°. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, під час гроз поривчастий.

7 серпня на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Правобережжя короткочасні дощі, грози, у східній частині та на півночі Лівобережжя переважно без опадів. Температура вночі 13-19°, на півдні та сході 17-23°; вдень у західних та північних областях 23-29°, у більшості центральних та Одеській областях 26-32°, на решті території 29-34°, у східній частині місцями 35-37°.

8 серпня погода істотно не зміниться.

У Києві та області 4 серпня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

5 серпня очікується мінлива хмарність, вдень окремі короткочасні грозові дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°.

6 серпня погода істотно не зміниться.

7-8 серпня у Києві та області місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі дещо підвищиться, вдень істотно не зміниться.