У Дніпропетровську заарештували третього підозрюваного у скоєнні 19 вбивств

Сьогодні Бабушкінський районний суд Дніпропетровська ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу до третього підозрюваного у вчиненні протягом червня-липня 2007 року 19 вбивств місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області, 19-річного підозрюваного взято під варту.

Таким чином, станом на 3 серпня, усі троє підозрюваних заарештовані. Наразі продовжуються слідчі дії та проводятьcя експертизи у кримінальній справі за фактами навмисних вбивств за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня заступник міністра внутрішніх справ України Микола КУП’ЯНСЬКИЙ повідомив, що троє жителів Дніпропетровська, затримані напередодні за підозрою в здійсненні серії вбивств, вже зізналися в 19 злочинах, скоєних на території Запорізької і Дніпропетровської областей, починаючи з 24 червня цього року.

За словами заступника міністра внутрішніх справ, попередньо встановлено, що окремі вбивства здійснювалися спонтанно, жертвам металевими прутами розбивали голови до такого стану, що їх складно було упізнати.

26 липня Бабушкінський суд м. Дніпропетровська виніс постанову про утримання під вартою двох з трьох затриманих 19-річних хлопців, які обвинувачуються в 19 вбивствах жителів Дніпропетровської області.