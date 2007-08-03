МНС просить не спекулювати на фосфорі

Локальних спалахів фосфору на місці аварії потяга у Львівській області не зафіксовано вже близько доби.

Про це йдеться у офіційній заяві Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України з приводу ситуації в с. Ожидів Буського району Львівської області, переданій УНІАН Управлінням інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ.

На даний час на місці катастрофи у цілодобовому режимі чергують відповідальні офіцери МНС України та працює мобільна оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області на чолі із заступником начальника ГУ з питань реагування на надзвичайні ситуації, у постійній бойовій готовності знаходять пожежно-рятувальні підрозділи.

На сьогодні в зоні фосфорної аварії тривають рекультиваційні роботи, а також здійснюється безперервний моніторинг екологічної ситуації в районі. Висновки лабораторій СЕС та Управління екології свідчать про те, що граничнодопустима концентрація шкідливих речовин не перевищує норми. В разі, якщо показники шкідливих речовин перевищать гранично допустимі концентрації на місці аварії, МНС негайно поінформує громадськість та органи державної виконавчої влади згідно з діючим законодавством.

Локальних спалахів мікрокристалів фосфору, які виникали на поверхні грунту, внаслідок рекультиваційних робіт не зафіксовано вже близько доби. Представники державних служб постійно спостерігають за перебігом подій і фіксують будь-які зміни як в навколишньому середовищі, так і у стані здоров’я мешканців навколишніх сіл.

Рекультиваційні роботи проводяться згідно з планом. Ситуація на місці аварії повністю контрольована.

МНС України звертається до представників ЗМІ та політичних сил з проханням не політизувати ситуацію та не створювати штучної напруги навколо ситуації у с. Ожидів, не спекулювати на темі безпеки населення та не поширювати недостовірну інформацію.

Принагідно МНС інформує, що місце проведення робіт є відкритим для представників ЗМІ, які можуть безперешкодно спостерігати за ходом рекультиваційних робіт та особисто переконатися у екологічній та техногенній безпеці для громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, депутат Буської районної ради Ростислав СЛІПЕЦЬ повідомив кореспонденту УНІАН, що на місці аварії «фосфорного» потягу під Ожидовом у Львівській області знов зайнявся фосфор. За словами депутата, причина займання – погана рекультивація грунтів. Він також повідомив, що сам побував на місці події.

У Міністерстві охорони навколишнього природного середовища заперечили можливість повторного займання на місці аварії потягу, який перевозив жовтий фосфор.

«Усе це неправда, я вам цілком авторитетно заявляю», - сказав журналістам заступник міністра охорони довкілля Степан ЛИЗУН.

При цьому він вказав на те, що під час рекультивації земель на місці аварії було використано 88 вагонів грунту, і на місце розливу фосфору було покладено двометровий земляний шар.

У той же час С.ЛІЗУН не виключив можливість займання маленьких фрагментів грунту і щебеню залізничного полотна на місці аварії в результаті відновлення залізничного сполучення на вказаній ділянці.