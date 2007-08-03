Київський мер пояснив, навіщо розставив свої зображення по інших містах

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ стверджує, що біг-борди з його зображенням в різних містах України встановлені лише з метою поділитися досвідом та ідеям керівництва містом з регіонами, і не мають політичного забарвлення.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Київській мерії.

«У нас є маса досягнень, якими я пишаюсь. А між українськими містами може мати місце конкуренція. Я переконаний, що наші здобутки можуть стати у пригоді іншим містам», - зауважив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Соціальна реклама, яка з’явилась за межами столиці, – а я вже переконався в тому, що мова йде виключно про соціальну рекламу, – в якій хтось з моїх симпатиків процитував моє щире побажання «Україні – столичний рівень життя», не має політичного забарвлення», - сказав мер столиці.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, наразі йдеться суто про заклик до місцевого керівництва в регіонах приділяти більше уваги зростанню рівня життя пересічних українців на місцях. «Припускаю, що влада в регіонах, в яких з’явились ці біг-борди, не приділяє достатньої уваги питанню рівня життя не тому, що не хоче, а тому що не вміє. Я та моя команда готові поділитись усіма напрацюваннями, які дозволяють нам успішно робити конкретну справу поліпшення добробуту киян», - заявив мер Києва.