Двоє людей заявляють про своє законне головування в Селянській партії

Радник Президента України Лідія ПОРЕЧКІНА наголошує, що вона є законно обраним лідером Селянської партії України і спростовує звинувачення екс-керівника партії Олександра ЯВОРСЬКОГО у її спробі розвалити партію.

Про це вона заявила кореспонденту УНІАН.

Л.ПОРЕЧКІНА повідомила, що 30 червня цього року 19 обласних осередків партії на своїх конференціях запропонували їй стати головою.

«Пан ЯВОРСЬКИЙ після цього злякався, що втратив партію, і почав їздити по областям і лякати людей», - сказала вона.

При цьому Л.ПОРЕЧКІНА наголосила, що всі заяви О.ЯВОРСЬКОГО спрямовані «на залякування людей та Міністерства юстиції».

За її словами, Мін’юст провів перевірку засідань обласних конференцій, і надав висновок, що вони проведені відповідно до закону, статут партії не порушений і новий голова обраний відповідно до статуту.

Л.ПОРЕЧКІНА також повідомила, що один із членів партії намагався опротестувати це рішення у суді, але суд відмовився розглядати цю справу, зазначивши, що ці рішення є суто компетенцією з’їзду партії. «Мін’юст і суд своє слово сказали», - підкреслила вона.

Л.ПОРЕЧКІНА заявила, що О.ЯВОРСЬКИЙ робив усе, щоб розвалити партію, а вона об’єднує цю політичну силу не для того, щоб іти на вибори, а для того, щоб зробити детальну програму розвитку села та на її основі відстоювати на державному рівні інтереси селян.

«Пан ЯВОРСЬКИЙ не уявляє, що таке село, що таке врожай на полі, бо він до цього ніколи не був причетний, і партію отримав з моїх легких рук в 2006 році», - додала вона.

Л.ПОРЕЧКІНА, крім цього, нагадала, що є кримінальна відповідальність за перешкоджання діяльності політичних партій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, на прес-конференції в УНІАН Олександр ЯВОРСЬКИЙ звинуватив радника Президента України Лідію ПОРЕЧКІНУ в розвалі партії. За його словами, в Секретаріат Президента було запрошено кількох керівників обласних організацій партії, “яким запропонували певні матеріальні блага”. “Методом шантажу та брехні було створено умови, коли декілька голів обласних організацій за порушення були виключені з партії”, - сказав він. За словами О.ЯВОРСЬКОГО, також були підтасовані факти обласних конференцій та проведений закритий з’їзд, де проголосили “нібито нового голову партії”. Він також повідомив, що звернувся до Адміністративного суду міста Києва та міністра юстиції України з проханням дати юридичну оцінку цим діям.

Як писала газета «Коммерсант-Украина», Селянська партія України (СелПУ) на з`їзді 30 червня обрала своїм лідером колишнього заступника міністра внутрішніх справ Лідію ПОРЕЧКІНУ, її кандидатура була підтримана одностайно. Як стверджує видання, проведенню з`їзду перешкоджав колишній лідер партії Олександр ЯВОРСЬКИЙ. «У результаті, на з`їзд, скликаний секретарями обласних організацій, пан ЯВОРСЬКИЙ так і не прийшов. Делегати одностайно відправили у відставку голову партії, а його першого заступника – Сергія ДОВГАНЯ – взагалі виключили з її лав», - пише газета. Після обрання головою СелПУ Л.ПОРЕЧКІНА заявила про те, що відкликає підпис попереднього голови СелПУ під меморандумом про створення блоку з Аграрною партією України, Партією відродження сіла та Українською селянською демократичною партією. “За словами джерел, партія може приєднатися до блоку, створюваного «Нашою Україною», - пише газета.