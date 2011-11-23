Побитий у Коломиї журналіст приєднався до маршу проти безкарності

Редактор газети «Коломийський вісник» Івано-Франківської області Василь ДЕМ’ЯНІВ підтримав марш українських журналістів проти безкарності. Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

За його словами, підтримуючи акцію, він сьогодні прибув в Івано-Франківськ з Коломиї, щоб зустрітися з головою облдержадміністрації Михайлом ВИШИВАНЮКОМ і головою обласної ради Олександром СИЧЕМ, аби передати їм «пакет документів про злочини». Оскільки керівники перебували у поїздках по області, то документи В.ДЕМ’ЯНІВ вручив через прес-служби облдержадміністрації і обласної ради.

Зокрема, він передав копії Ухвали Апеляційного суду Івано-Франківської області про повернення справи щодо його побиття у Коломийський міськрайсуд на новий розгляд та заяви про злочин на ім’я Генерального прокурора України і керівника Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист журналістів Дарії ЧЕПАК щодо повернення газети «Коломийський вісник» законному власнику Коломийській міськраді. За словами В.ДЕМ’ЯНІВА остання заява «не знайшла належного розгляду адресатів».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Апеляційний суд Івано-Франківської області у справі про побиття редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА задовольнив апеляцію потерпілого частково. За його словами, колегія суддів у судовому засіданні «зачитала повний виклад рішення суду»

Суд вирішив «апеляцію прокурора у зміненому вигляді, апеляцію засудженого КАЛЮЖНОГО Валерія Олександровича, та його захисника МАРУДИ Сергія Романовича задовольнити, - йдеться в ухвалі суду. – Апеляцію потерпілого ДЕМ’ЯНІВА В. задовольнити частково».

Апеляційний суд також вирішив «вирок Коломийського міськрайсуду від 19 квітня 2011 року в частині засудження КАЛЮЖНОГО В.О. та КАРВАТЮКА В.А. за ст.ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Кримінального кодексу України та в частині засудження КАЛЮЖНОГО В.О., за ст.342 ч.2 КК України скасувати, а справу в цій частині направити на новий судовий розгляд в той же суд з іншим складом суду. В решті вирок суду залишити без змін. Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає».

На думку В.ДЕМ’ЯНІВА міськрайсуд у новому складі «розгляне ті деталі справи, які не були дослідженні раніше». Зокрема, і ті, що пов’язані з професійною діяльністю журналіста.

Довідка УНІАН, 10 жовтня Апеляційний суд розпочав розгляд апеляції В.ДЕМ’ЯНІВА на рішення міськрайсуду у справі про його побиття. Потерпілий просив суд направити справу на дослідування у міліцію.

Прокуратура Коломиї також вважає, що вирок Коломийського міськрайонного суду підлягає скасуванню у зв’язку з істотними порушеннями кримінально-процесуального законодавства. Зокрема, прокуратура наголошує на тому, що «не з’ясовано умислу засуджених, спрямованого під час вчинення злочину щодо ДЕМ’ЯНІВА».

Прокуратура просить апеляційний суд скасувати вирок у зв’язку з невідповідністю висновків Коломийського міськрайсуду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, і направити справу на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

23 березня 2010 року у Коломия Івано-Франківської області було вчинено замах на редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги. Він пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції назвали напад побутовим пограбуванням.

19 квітня 2011 року Коломийський міськрайонний суд засудив учасників побиття В.ДЕМ’ЯНІВА до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

Міліція об’єднала справу про напад на редактора газети в одне провадження із ще двома справами. Суд розглядав справу стосовно трьох осіб, двом з яких інкримінували побиття В.ДЕМ’ЯНІВА, при цьому усіх трьох звинувачували у пограбуваннях та інших хуліганських діях.

В.ДЕМ’ЯНІВ у своїй апеляції наголошував, що «справа розглянута судом поверхово, однобічно, з грубими порушеннями чинного законодавства України, все спотворено та не відповідає фактичним обставинам даної справи. Суд навмисно, щоб приховати недоліки досудового слідства, взяв до уваги тільки ті сумнівні докази, які були вигідні досудовому слідству та суду».

На переконання редактора газети, «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством».