Ющенко Януковичу про худобу, селян і виконавчу владу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА невідкладно вирішити проблеми з виплатою селянам дотацій за худобу і птицю, вирощених і проданих у 2006 році.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у своєму листі до В.ЯНУКОВИЧА В.ЮЩЕНКО нагадав, що нині загальна сума нарахованих, проте невиплачених дотацій, становить близько 14 млн. грн. – в основному йдеться про кошти, заборговані жителям сіл та селищ, для яких вирощування та продаж худоби і птиці є одним з основних джерел доходів до сімейних бюджетів.

«Самоусунення уряду від вирішення зазначеного питання посилює соціальну напругу в регіонах, негативно впливає на рівень достатку селян», – наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що особливо це стосується цього року, коли імпорт м`яса на 40% перевищує минулорічні обсяги і становить близько 110 тис. тонн за перше півріччя, а закупівельні ціни на худобу та птицю вже знизилися на 10%.

«Є підстави стверджувати, що виконавча влада не зацікавлена у підтримці вітчизняних виробників і створює умови для збільшення обсягів завезення продукції з-за кордону», – констатував Президент.

Глава держави вважає неприпустимим подальше затягування вирішення цієї проблеми та очікує вжиття вичерпних заходів щодо її врегулювання в двадцятиденний термін.